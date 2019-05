Podczas ostatniego wtorkowego spotkania w woj. lubelskim Kaczyński przekonywał do udziału w wyborach i głosowania na PiS. Przypomniał, że dzięki oporowi PiS zdołał przekonać Unię Europejską, że przymusowa relokacja migrantów jest czymś na co "niektóre państwa i niektóre narody UE nie chcą i nie mogą się zgodzić".

"To znaczy, że my możemy w UE wiele zdziałać, to znaczy, że my możemy wygrywać, że my możemy zmieniać takie decyzje, które podejmują silniejsi - w tej chwili przynajmniej silniejsi od nas - a które z różnych względów nam nie odpowiadają" - przekonywał - lider PiS. "To jest taki klasyczny przykład tego, co głosili ludzie marszałka Piłsudskiego: że chcieć to móc" - dodał polityk.

Zapowiedział, że "właśnie dlatego, że chcieć to móc" będzie więcej pieniędzy niż w propozycji, która została przedłożona. "Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił już niejeden raz w bardzo wielu sprawach, że potrafi - mówiąc w skrócie - po prostu potrafi rządzić. A może dodam tutaj jeszcze jedno słowo - potrafi rządzić uczciwie" - oświadczył.

"Jeśli chodzi o rządzenie, to najważniejszy jest charakter, najważniejsza jest przyzwoity, uczciwy charakter. Sądzę, że chociaż w każdej dużej grupie zdarzają się różne przypadki, to my - jeśli traktować nas jako pewną całość - jeśliby spersonifikować Prawo i Sprawiedliwość, to taki charakter ma" - mówił Kaczyński.

"Taki charakter mamy i dlatego dobrze by było - nie dla nas, bo rządzenie to jest niełatwa sprawa, w opozycji pod pewnymi względami jest dużo milej - ale dla Polski, żebyśmy rządzili dalej" - apelował polityk.

"Jest szansa na to, że ten do tej pory dosyć stabilny - ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu - twór, instytucja, jaką jest Parlament Europejski może się zmienić. Może się zmienić przynajmniej w tym stopniu, że ta koalicja, która rządzi tam od kilku kadencji, która praktycznie rzecz biorąc paraliżuje normalną działalność tego Parlamentu, nie będzie już miała większości" - dodał.

Kaczyński zapewnił, że to jest szansa dla takich formacji, jak PiS i koalicja Europejskich Reformatorów i Konserwatystów. "Będziemy silną formacją, będziemy mieli sporo do powiedzenia i to jest ten cel odnoszący się do wyborów" - dodał.

>>> Czytaj też: Minister Czerwińska ma plan dla rynku pracy [WYWIAD DLA DGP]