"Podobnie, jak to miało miejsce w Izraelu, państwo może odegrać istotną rolę w rozwoju tzw. ekosystemu startupów czy szerzej innowacji. Podczas podejmowania decyzji o wsparciu pośrednim lub bezpośrednim dla określonych branż, warto uwzględniać efekt mnożnikowy rozwoju technologii czy zasobów ludzkich" - powiedział ISBnews Godek.



"Jako przykład może posłużyć bardzo popularny ostatnio gaming oraz inne branże z obszaru nowych technologii, aby korzyści odnosiło z tego docelowo wiele sektorów, czyli żeby zadbać właśnie o efekt mnożnikowy dla gospodarki" - dodał project leader.



Zaznaczył, że polska gospodarka w szerszym zakresie niż tylko dochody kapitałowe może wykorzystać rozwój modnej obecnie branży gier wideo.



"Gospodarka zyskuje świetnych specjalistów z zakresu UX, co może w przyszłości zaowocować ich migracją i przepływem myśli technologicznej do bardziej tradycyjnych sektorów. Z popularnych ostatnio branż także biotechnologia daje potencjalnie ogromny efekt mnożnikowy czy bardzo interesujące pokrewne obszary, jak bionika, a tu również Polska ma znaczący potencjał i pierwsze sukcesy" – stwierdził Godek.



Ocenił, że państwo ma do odegrania ważną rolę w rozwoju nowych technologii i innowacji w Polsce. Na przykład stworzenie funduszu funduszy (fund of funds) pod auspicjami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to - w jego ocenie - dobry na obecnym etapie i sprawdzony na innych rynkach impuls do wsparcia rozwoju krajowej branży technologicznej.



"Rządowe wsparcie dla finansowania innowacyjnych projektów poprzez tzw. fund of funds to dobry pomysł na obecnym etapie rozwoju krajowej branży technologicznej. To rozwiązanie, które z sukcesem było zrealizowane w innych krajach, np. w Izraelu, gdzie tutejszy państwowy fund of funds skutecznie przyczynił się do tego, że to państwo jest obecnie synonimem zagłębia rozwoju technologicznego" - powiedział Godek.



Wskazał, że w Polsce ekosystem dla rozwoju technologicznych projektów rozwija się dobrze.



"Ale nadal jesteśmy na początku drogi. Podstawy mamy świetne - wyedukowanych młodych ludzi. Zaczynają też być wdrażane ułatwienia podatkowe, czy legislacyjne dla rozwoju technologicznego. Musimy jednak pracować nad skutecznym połączeniem nauki i biznesu. Kluczowe jest by trzy strony - uczelnie, indywidualni naukowcy i biznes - osiągały korzyści" - wskazał przedstawiciel BCG.



W ub.r. PFR ruszył z programem dla funduszy venture capital chcących inwestować w start-upy w ramach PFR Starter FIZ, części programu "Start in Poland". PFR Ventures poszukuje funduszy zarządzających w ramach PFR Starter FIZ. Program jest wdrażany w formule funduszu funduszy. Na rozdysponowanie z PFR Starter FIZ przewidziano 782 mln zł.

