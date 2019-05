Związane jest to z koniecznością wprowadzenia korekt do rozkładu, co powoduje, że dla niektórych linii zostanie on przekazany przewoźnikom 17 maja, a nie jak to planowano - 30 kwietnia.

PKP PLK wyjaśnia, że dla tych odcinków tras, dla których rozkład zostanie przekazany przewoźnikom 17 maja, będą oni mogli rozpocząć sprzedaż biletów na "wakacyjny" rozkład właśnie od tego dnia, czyli 23 dni wcześniej, a nie 30.

Zarządca infrastruktury kolejowej tłumaczy, że decyzję o późniejszym przekazaniu rozkładów dla niektórych połączeń PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły po informacjach z placów budów oraz analizie danych dotyczących możliwości sprawnej realizacji "wakacyjnego" rozkładu jazdy (obowiązującego od 9 czerwca do 31 sierpnia).

Jak informuje PKP PLK, przewoźnicy otrzymali informację o potrzebie ponownej konstrukcji rozkładu na wybranych liniach pod koniec kwietnia. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski