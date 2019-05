Libet miał wstępnie 13,6 mln zł zysku netto, 16,8 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Libet odnotował 13,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 16,8 mln zł EBITDA przy 19,2 mln zł przychodów w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Dane jednostkowe dotyczące spółki wyniosły w I kw. br. odpowiednio: przychody - 19,6 mln zł, EBITDA - 19,1 mln zł, wynik netto - 16,2 mln zł, podano w komunikacie.

Spółka wskazała, że znaczący wpływ na wielkość EBITDA w I kwartale 2019 roku, miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów spółki w kwocie 15,6 mln zł, o których Spółka informowała raportami bieżącymi numer 1/2019 (z 25/01/2019) oraz 5/2019 (z 01/03/2019).

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy za I kwartał 2019 roku obejmującego nastąpi 30 maja 2019 roku.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 177,89 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)