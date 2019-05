Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że osoby nienależące do związku mogą skorzystać ze społecznego Funduszu Strajkowego "Wspieram Nauczycieli". "Społeczny komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które: przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych; strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku); nie dostały wynagrodzenia za czas strajku; znalazły się w trudnej sytuacji materialnej".

10 maja na stronie ZNP.edu.pl zostanie opublikowany wzór "Wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego". "Osoba ubiegająca się o wsparcie złoży go w biurze oddziału ZNP, obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której osoba brała udział w strajku. Oddział w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona społeczny komitet!" – wyjaśnił związek.

ZNP przypomniał, że "11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł".

Społeczny Komitet "Wspieram Nauczycieli" tworzą m.in.: szefowa organizacji pracodawców Konfederacja Lewiatan Henryka Bochniarz, współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Halina Bortnowska, językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, muzyk, publicysta "Newsweeka" Zbigniew Hołdys, publicyści "Gazety Wyborczej" Piotr Pacewicz i Wojciech Maziarski, publicysta, b. pierwszy prezes SN prof. Adam Strzembosz, pisarka Olga Tokarczuk i publicysta m.in. "Polityki" i "Gazety Wyborczej" Jacek Żakowski.

Członkowie ZNP mogą się ubiegać o wsparcie z pieniędzy związkowych. Regulamin przyznawania zapomóg jest na stronie internetowej związku.

ZNP przyznaje, że "nie ma (…) możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł!".

Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trwał od 8 do 27 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. (PAP)