WIG20 spadł o 1,9 proc. do 2.179,40 pkt., WIG zniżkował o 1,5 proc. do 56.637,25 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.953,92 pkt., a sWIG80 stracił 0,5 proc. do 11.744,96 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 727 mln zł, z czego 611 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX spada o 1,77 proc., a S&P500 zniżkuje 1,24 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: JSW (o 5,3 proc.), PKN Orlen (o 4,0 proc.) i KGHM (o 3,4 proc.). Zniżkował również Bank Pekao – o 2,6 proc. oraz CCC – o 1,6 proc.

Kurs akcji JSW zniżkował ósmą sesję z rzędu i był na najniższym poziomie od września 2016 roku. Od początku roku wycena spadła ok. 30 proc.

W trakcie sesji KGHM poinformował, że zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego dojdzie do pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 mld zł w II kw. 2019.

Przed sesją wyniki za I kwartał podał Bank Pekao. Skonsolidowany zysk netto w tym okresie spadł do 242,3 mln zł z 392,3 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał, że wyniesie 243,5 mln zł.

W trakcie konferencji przedstawiciele zarządu banku podtrzymali, że 2019 rok przyniesie wzrost zyskowności, a także wyrazili oczekiwania, że przyszłoroczne składki, jakie zapłaci spółka na BFG, nie będą tak wysokie jak płacone w 2019 roku. Przed końcem sesji spółka ponadto poinformowała, że chce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł.

CCC poinformowało natomiast, że zarząd spółki będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję – za 2017 rok spółka wypłaciła 2,3 zł na akcję.

Jedynymi spośród spółek z WIG20, które odnotowały wzrosty podczas czwartkowej sesji były: PGE – o 1,1 proc. i Tauron – o 0,6 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się w czwartek: ZM Kania – spadek o 15,7 proc., EuCO – o 11,2 proc., R22 – o 9,7 proc., Benefit Systems – o 6,1 proc., Elektrobudowa – o 5,8 proc., i AmRest – o 5,2 proc.

Kurs akcji ZM Kania pogłębił historyczne minimum. Benefit Systems zniżkował czwartą sesję z rzędu i od początku roku cena akcji straciła ok. 34 proc.

Elektrobudowa odnotowała najniższy kurs od grudnia 2003 roku i straciła do początku roku ok. 40 proc.

Natomiast kurs AmRestu był najniższy od lutego 2019. AmRest poinformował po środowej sesji, że w I kw. 2019 miał 6,2 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec konsensusu PAP Biznes, zakładającego 7,3 mln euro.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się w czwartek: Braster – wzrost o 14,8 proc., Vivid Games – o 13,0 proc., Enea – o 7,1 proc., Bank Handlowy – o 4,9 proc., i Ten Square Games – o 3,1 proc.

Enea poinformowała w środę wieczorem, że według szacunków na poziomie skonsolidowanym miała 246 mln zł zysku netto i 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019. Konsensus PAP Biznes przewidywał zysk netto na poziomie 266,9 mln zł i 736,3 mln zł EBITDA.

Vivid Games poinformował przed czwartkową sesją, że skonsolidowana strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 665,3 tys. zł, podczas gdy rok wcześnie strata wyniosła 1.748,1 tys. zł. Przepływy operacyjne zamknęły się kwotą 586,3 tys. zł, a w I kw. 2018 roku 464,7 tys. zł.

Kurs Banku Handlowego zyskał, przerywając serię pięciu spadkowych sesji z rzędu.

Akcje Ten Square Games wzrosły drugą sesję z rzędu, ustanawiając nowe maksimum historyczne.