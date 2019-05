GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile oficjalnie zakończyła proces akwizycji przemysłowej spółki Atrem S.A., która nastąpiła w wyniku transakcji nabycia akcji uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu Atremu, podała spółka.

"Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy, aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego" - powiedział ISBnews prezes GK Immobile Rafał Jerzy.

Jest to kolejne przejęcie przemysłowej spółki giełdowej przez GK Immobile.

"W listopadzie 2016 roku z sukcesem spółka zakończyła akwizycję Projprzem S.A. Spółka ta po konsolidacji z sektorem przemysłowym GK Immobile, funkcjonuje jako Projprzem Makrum. W wyniku skutecznej restrukturyzacji systematycznie poprawia wyniki, a od momentu przejęcia jej akcje podrożały o ponad 130%. Zarząd deklaruje realizowanie strategii rozwoju spółki poprzez kolejne przejęcia" - czytamy w komunikacie.

Grupa Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych.

Jak wyjaśnia spółka, GK Immobile formalnie stała się właścicielem 6 091 852 akcji Atremu - w tym 4 655 600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym zgromadzenia spółki 9 maja br. W związku z powyższym doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa Immobile jako spółką dominującą, a Atrem jako spółką zależną.

Zapisy na sprzedaż akcji Atrem trwały od 15 marca do 29 kwietnia 2019 r. GK Immobile zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną, podwyższając w międzyczasie cenę akcji na okaziciela do 2,32 zł.

Grupa Kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)