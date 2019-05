Spośród kilkudziesięciu startupów, które przystąpiły do pierwszego naboru do Pilot Maker Elektro ScaleUp, wybrano dziewięć, oceniając proponowane przez nie rozwiązania jako możliwe do komercyjnego wdrożenia na dużą skalę. Z innowacji skorzystają partnerzy programu: Tauron, PKN Orlen, Carrefour, Synerise, Siemens, PKP Telkol oraz fundusz inwestycyjny Larq, właściciel wypożyczalni rowerów miejskich NextBike, podano.

"Cieszymy się, że duże firmy są zainteresowane innowacjami, tak istotnymi dla rozwoju polskiej gospodarki, i współpracują z młodymi przedsiębiorcami. Elektromobilność to branża, która potrzebuje silnego wsparcia, a jej potencjał jest ogromny. Dzięki współpracy korporacji i pomysłowych startupów mamy szansę wdrożyć przyszłościowe rozwiązania, które rozwiną polskie firmy, otwierając im drzwi na zdobycie zagranicznych rynków oraz podniosą nasz poziom technologiczny" - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

"Oczekiwaniem startupów w programie Pilot Maker Elektro ScaleUp jest zdobycie pierwszego dużego klienta i wyskalowanie swojego rozwiązania. Korporacje dążą natomiast do zbudowanie nowego, dochodowego biznesu w obszarze elektromobilności. Udało nam się uchwycić obie perspektywy, czego efektem będzie komercyjne wdrożenie prawdziwie innowacyjnych rozwiązań" - dodała Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers, który został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na operatora programu.

"Rozwój elektromobilności wymaga zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Fleetnet rozbuduje oprogramowanie do bezobsługowego wynajmu samochodów elektrycznych. Projekt uwzględnia zdalną obsługę pojazdów poprzez komunikację z nimi za pomocą urządzeń telemetrycznych. Do zarządzania mocą w stacjach ładowania posłuży natomiast system tworzony przez Enelion" - czytamy dalej.

MC2 Energy oraz FlexiDao pracują natomiast nad wykorzystaniem w elektromobilności blockchainu. Zastosowanie tej technologii w procesie ładowania pojazdów elektrycznych pozwala zautomatyzować dostawy i rozliczenia między uczestnikami rynku elektromobilności: dostawcami energii, właścicielami gruntu, operatorami ładowarek czy pośrednikami płatności. Blockchain pozwoli też pokazać klientom, jakie jest źródło energii, którą ładują pojazd. Dzięki temu koncerny energetyczne będą mogły zagwarantować, że użyty prąd został wyprodukowany z odnawialnych źródeł energii.

Do kolejnej rundy Pilot Maker Elektro ScaleUp trafił też startup Duellera, który chce stworzyć pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie system długoterminowego wynajmu rowerów elektrycznych dla konsumentów indywidualnych i podmiotów grupowych, w tym samorządów. Firma chce dostarczać pojazdy spersonalizowane, dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zaoferuje też narzędzia informatyczne do obsługi wynajmu, w tym aplikację mobilną, która za pośrednictwem specjalnych czytników skomunikuje się z pojazdem. Scentralizowany system ładowania baterii do rowerów elektrycznych stworzy natomiast BatteryCab.

"Pilot Maker Elektro ScaleUp udowadnia, że w polskich firmach drzemie olbrzymi potencjał innowacji. Wydobywamy je i dajmy im szansę rozwinąć się na dużą skalę. Ten program realnie napędza rozwój zaawansowanych technologicznie urządzeń infrastruktury i systemów informatycznych dla rynku elektromobilności. W niedługiej przyszłości może być to ważny sektor polskiej gospodarki, produkujący również na eksport" - stwierdził dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP Marcin Seniuk.

Celem Pilot Maker Elektro ScaleUp jest komercjalizacja 23 innowacji dla elektromobilności. Zakwalifikowane startupy otrzymują wsparcie ekspertów oraz mogą liczyć nawet na 550 tys. zł dofinansowania na rozwój swoich innowacji. Pilot Maker Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

