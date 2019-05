Sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić człowieka w niektórych sytuacjach, wykonując tę samą pracę taniej, dokładniej i szybciej. Wspieranie rozwoju AI przez państwo pozwoli na utrzymanie konkurencyjności wytwarzanych w kraju produktów i świadczonych usług, a także zachowanie suwerenności technologicznej. Jest to zdolność gospodarki danego państwa do dalszego rozwijania własnych technologii, bez ryzyka zakupu nieproporcjonalnie drogich licencji lub niemożliwości ich uzyskania, czy braku szczegółowej wiedzy co do zasad działania wykorzystywanych urządzeń czy podzespołów.

Polski rząd, tak jak władze innych państw UE, przygotowuje obecnie strategię rozwoju sztucznej inteligencji w kraju, biorąc pod uwagę niezbędny rozwój kompetencji Polaków, politykę dostępu do danych, możliwości wsparcia finansowego rozwoju sztucznej inteligencji, zapewnienia infrastruktury dla celów badawczych i rozwojowych, a także zasady etyczne i regulacje prawne.

