7Levels miało 0,14 mln zł straty netto, 0,14 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - 7Levels odnotowało 0,14 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,14 mln zł wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,33 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 0,28 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży emitenta były kształtowane przez prowadzoną sprzedaż gry 'Castle of Heart' na rynkach: amerykańskim, europejskim (dystrybucja własna) oraz japońskim (przy współpracy z wydawcą). Na wyniki finansowe spółki [...] wpływ miały również przysługujące Nintendo prowizje wynikające z zawartej ze spółką umowy, które pomniejszają przychody Spółki z tytułu sprzedanych gier" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2019 r. kontynuowano sprzedaż oraz działania marketingowo-promocyjne związane z pierwszą autorską grą spółki przeznaczoną na konsolę Nintendo Switch - "Castle of Heart". Gra na rynku obecna jest od marca 2018 roku.

"Od debiutu gry spółka obserwuje stopniowe zmniejszanie zainteresowania tytułem przez graczy, co przekłada się negatywnie na wyniki sprzedażowe. W związku z tym emitent poszukuje nowych rozwiązań promocyjnych oraz kolejnych kanałów dystrybucji. W ramach wspomnianych działań prowadzone są rozmowy z potencjalnymi wydawcami mające na celu wprowadzenie do sprzedaży limitowanej, fizycznej wersji gry 'Castle of Heart'. Spółka dodatkowo kładzie nacisk na agresywniejszą strategię związaną z promocjami cenowymi, co w kolejnych okresach może przełożyć się na wzrost sprzedaży. W I kwartale 2019 r. 7Levels kontynuowało również prace produkcyjne związane z najnowszym, autorskim projektem spółki, którego debiut przewidziany jest na drugą połowę 2019 r. Nowy tytuł - platformowa, przygodowa gra akcji tworzona jest z myślą o fanach klasycznych gier platformowych, którzy poszukują nowych rozwiązań oraz niespotykanych dotąd w innych produkcjach mechanik" - czytamy także w raporcie.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)