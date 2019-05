Torpol ma umowę z PKP PLK za 568 mln zł brutto na prace na linii Wrocław-Poznań



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Torpol podpisał z PKP PLK umowę na zadanie "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń, podał Torpol. Wartość kontraktu to ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto).

"Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony do połowy grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

