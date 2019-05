Szumowski spotkał się z dziennikarzami na briefingu prasowym, który odbył się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Jak zaznaczył, w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo wiele hojnych obietnic. "Nasza propozycja to 100 mld zł już w tym roku. Chciałbym państwu przekazać bardzo dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu składamy do parlamentu propozycję zmian planu finansowego NFZ" – poinformował.

"Przekroczymy w 2019 r. taką symboliczną barierę 100 mld zł, które w roku 2019 chcemy przeznaczyć na leczenie polskich pacjentów" – podkreślił Szumowski. Dodał, że "to nie jest hipotetyczne 100 mld, to jest konkretne 100 mld tu i teraz". "Te pieniądze inwestujemy bardzo rozsądnie w kadry" – zaznaczył.

Minister zdrowia ocenił, że kiedyś co trzecia pielęgniarka nie chciała pracować w zawodzie. "W 2018 r. ten zawód wreszcie stał się atrakcyjny znowu dla młodych adeptek i wszystkie absolwentki odebrały prawo wykonywania zawodu" – ocenił.

Poinformował, że rząd inwestuje także w lekarzy, czego przykładem jest to, że na studiach medycznych jest obecnie ok. 2 tys. więcej miejsc. "To jest działanie, które pozwoli skrócić kolejki. Bez specjalistów skracanie kolejek nie jest chyba bardzo proste" – zastrzegł.

Według Szumowskiego NFZ inwestuje także sprzęt. "W szpitalne oddziały ratunkowe zainwestowaliśmy prawie 1,2 mld zł pieniędzy unijnych i pieniędzy z różnych innych źródeł w sprzęt na szpitalnych oddziałach ratunkowych" – mówił Szumowski. Jednocześnie przyznał, że same pieniądze unijne nie skrócą kolejek na SOR-ach i nie poprawią opieki nad pacjentem.

"Do tego potrzebne są znowu kadry medyczne. Dlatego też od 1 października zmieniamy zasady, ujednolicamy zasady działania wszystkich SOR-ów. Jestem przekonany, że te działania poprawią opiekę nad pacjentem" – ocenił.

Dodał, że zapowiadane 100 mld zł zostanie przeznaczone także na sprawiedliwy i równomierny dostęp do terapii w Polsce.

"W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy rozszerzenie programu leczenia udaru metodą mechaniczną, gdzie pacjent ma większą szansę na uniknięcie bardzo poważnych powikłań, zgonu czy niepełnosprawności" – przypomniał minister zdrowia. Podkreślił, że rozszerzana jest też dostępność leczenia onkologicznego. "Tutaj słyszeliśmy też o obietnicach powstania 16 centrów leczenia onkologicznego. Ja też chciałem przekazać dobrą wiadomość: te centra od kilka lat są i działają" – stwierdził.

Zdaniem Szumowskiego rząd inwestuje również w skracanie kolejek. "Oczywiście nie skrócimy wszystkich kolejek naraz. Jeżeli popatrzymy na to, że odziedziczyliśmy blisko półmilionową kolejkę w leczeniu zaćmy i skróciliśmy ją o 70 tys. osób – to jest populacja Olsztyna. To pokazuje, że tam, gdzie skupiamy swoje działanie, tam skracamy kolejki. Również tomografia, rezonans – to są niezwykle potrzebne badania diagnostyczne (...). Tam też skróciliśmy kolejki" – ocenił.

Jednocześnie – podkreślił Szumowski – dzięki nielimitowanym płatnościom za te zabiegi kolejki się skrócą jeszcze bardziej.

"Nowoczesną służbę zdrowia zaczęliśmy tak naprawdę budować razem z informatyzacją ochrony zdrowia. Milion osób już skorzystało z e-recepty, mamy e-zwolnienia, mamy internetowe konta pacjenta. To jest droga z lat 90., ale z XXI wieku" – mówił Szumowski.

Podkreślił, że zgadza się z Grzegorzem Schetyną, że "zdrowie jest ponad podziałami politycznymi". "Nie powinno być wykorzystywane w bezpośredniej kampanii, ostrej kampanii wyborczej. W związku z tym liczę na poparcie wszystkich klubów parlamentarnych dla złożonej nowelizacji planu finansowego NFZ" – zaznaczył.

