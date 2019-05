Za USA, a przed Polską sklasyfikowano kolejno Wielką Brytanię, Kanadę, Izrael, Indie i Niemcy, zaś za Polską znalazły się m.in. Szwajcaria (11. miejsce), Francja (12. miejsce), Irlandia (17. miejsce), Finlandia (21. miejsce) czy Japonia (23. miejsce). Ogółem sklasyfikowano 62 państwa.

Na ogólną pozycję kraju składało się pięć elementów: inwestycje w kapitał ludzki, poziom badań i rozwoju, infrastruktura dla przedsiębiorców, zasoby siły roboczej i system polityczny. Polska uzyskała ogólny wynik 86 punktów na 100 możliwych, zaś w poszczególnych kategoriach oceniona została kolejno na 78, 82, 86, 81 i 78 punktów.

Ranking został sporządzony na podstawie badania przeprowadzonego wśród prawie 195 tys. respondentów z 96 państw, przy czym ponad 96 tys. to osoby z co najmniej średnim wykształceniem z klas średnich i wyższych, ponad 54 tys. to liderzy biznesowi, a pozostali to ogół społeczeństwa.

Jego wyniki zostały przywołany w środę na twitterowym profilu World Index, który zamieszcza wszelkiego rodzaju rankingi i klasyfikacje.

"CEOworld Magazine" to internetowy magazyn informacyjny, skierowany przede wszystkim do liderów biznesowych i wyższej kadry zarządzającej. Jego głównymi konkurentami są "Forbes", "Fortune" i "Bloomberg Businessweek".

>>> Czytaj też: Kobiece startupy tylko dla kobiet?