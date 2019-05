Jak podano, zakup ma na celu wzmocnienie pozycji obu firm na rynku włoskim i europejskim. Grupa Raben przejęła 20 proc. udziałów w Sittam w kwietniu 2017 roku. W lipcu zwiększy swój udział w spółce do 51 proc., natomiast dotychczasowy większościowy właściciel Sittam, rodzina Bertola, pozostanie długoterminowym udziałowcem spółki, zachowując 49 proc. udziałów.

"Dodatkowo, obaj właściciele postanowili wspólnie zwiększyć kapitał Sittam, aby dzięki silniejszej pozycji sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Kierownictwo Sittam zostało wzmocnione przez Wojciecha Brzuskę, managera Grupy Raben; objął on stanowisko CEO w firmie Sittam" – podał Raben.

Jak podkreślono w komunikacie, dla obecnych partnerów Sittam przejęcie większościowych udziałów przez Grupę Raben nie oznacza drastycznych zmian; spółka będzie kontynuować współpracę z dotychczasowymi podmiotami na dotychczasowych zasadach.

"Po uruchomieniu połączeń drobnicowych Sittam z Europą Centralną i Holandią, a następnie siatki codziennych połączeń do oraz z Niemiec, przyszedł czas na następny kamień milowy. Włochy to obecnie partner nr 4. w światowej wymianie międzynarodowej, dlatego rozwój połączeń do i z tego rynku jest z punktu widzenia strategii Grupy niezwykle istotny" – powiedział Wojciech Brzuska,

Siedziba spółki Sittam i jej centralny magazyn zlokalizowane są w Cornaredo, niedaleko Mediolanu.

Grupa Raben ma własne oddziały w 12 krajach Europy. Zatrudnia ponad 10 tys. pracowników, dysponuje około 1,2 mln mkw. powierzchni magazynowej.