Miraculum ma list intencyjny dot. współpracy z koreańską spółką Hana



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Miraculum podpisało list intencyjny z południowokoreańskim podmiotem Hana Engineering Korea Co. Ltd, podała spółka. Na mocy listu intencyjnego strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie wprowadzenia na rynek i dystrybucji na zasadzie wyłączności produktów marki Joko na terenie Korei Południowej.

"Hana jest znaczącym producentem i dystrybutorem urządzeń AGD, produktów medycznych i kosmetycznych na terenie Korei Południowej. Posiada własną markę Medi Heim. Hana prowadzi sprzedaż głównie w kanałach e-commerce oraz w systemie home-shopping" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do 31 lipca 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy, podano również.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)