Vivid Games celuje w dynamiczną rozbudowę portfolio gier i zysk netto w 2019 r.



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Vivid Games celuje w szybką i jakościową rozbudowę swojego portfolio gier oraz zysk netto na koniec bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.

"Naszym celem pozostaje dynamiczna rozbudowa portfolio gier, a zarazem jego dywersyfikacja w zakresie segmentów, tematyki, sieci dystrybucji oraz przychodów z reklam i mikropłatności. Wprowadzamy też model subskrypcyjny, który zaczyna odgrywać coraz istotniejsze znaczenie również na rynku gier. Wypuszczamy w tym miesiącu aktualizacje gier właśnie z możliwością subskrypcji. W I kw. osiągnęliśmy wysoką dynamikę przychodów. Jesteśmy na dobrej drodze do dodatniego wyniku netto w całym roku" - powiedział Kościelny na spotkaniu z dziennikarzami.

Vivid wydał już w tym roku dwa tytuły, ponadto trwają testy ok. 10 kolejnych gier. "Korygujemy jednocześnie kurs na gry złożone na tyle, aby umożliwiały model subskrypcyjny. Wracamy również do naszych starych gier w celu odświeżenia i zutylizowania marek w formie prostszych gier, odpowiadających trendowi hyper casual" - zaznaczył szef spółki.

Spółka pracuje również nad realizacją projektów B+R. "Wchodzimy w fazę komercjalizacji projektów technologicznych, nie tylko dla własnych celów ale także na rynku, jak np. automatyka w testach. Nie ma na rynku dotychczas takiego rozwiązania. Mamy je przetestowane - przyspiesza i obniża koszty procesu, dostarcza lepszej jakości dane" - wymienił Kościelny.

Wśród priorytetów finansowych jest również zabezpieczenie przyszłorocznej spłaty obligacji. "Chcemy jak najszybciej zabezpieczyć spłatę obligacji, rozmawiamy w tej kwestii z instytucjami" - wskazał prezes Vivid Games.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)