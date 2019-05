Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Ostatnie transakcje sprzedaży akcji Kruka przez prezesa Piotra Krupę oraz członka zarządu Michała Zasępę wynikały z ich prywatnych potrzeb, poinformowała spółka.

W komentarzu przesłanym mediom w związku z piątkową informacją nt. zmniejszenia zaangażowania w spółkę, prezes Kruka przypomniał, że co pewien czas sprzedaje niewielki pakiet akcji, a od końca 2014 roku suma posiadanych przez niego akcji spadła o niecałe 9% - z 2,07 mln sztuk do 1,89 mln sztuk. Równocześnie był w tym czasie kupującym - wziął udział w podniesieniu kapitału pod koniec 2016 roku oraz zainwestował w akcje Kruka pod koniec 2017 roku.

"Dodatkowo, w ramach programu motywacyjnego, do tej pory przyznano mi blisko 70 tys. warrantów zamiennych na akcje, które trzymam od uruchomienia programu, a do rozdysponowania pomiędzy członków zarządu jest jeszcze pula blisko 60 tys. warrantów. Po uwzględnieniu przypadającej mi części, mój udział w akcjonariacie Kruka zmienił się nieznacznie. Moja wiara, motywacja i zaangażowanie w Kruka są niezmienne, a niewielkie transakcje sprzedaży akcji - które wynikają z moich prywatnych potrzeb - tego nie zmienią" - skomentował Krupa.

"Ostatnie sprzedaże akcji wynikały również z prywatnych potrzeb, w tym z rozliczenia się z fiskusem, m.in. za wcześniejsze sprzedaże akcji" - podkreślił.

"Wierzę w Kruka, a większość moich oszczędności, to właśnie akcje Kruka. Sprzedałem obligacje Kruka i część posiadanych akcji, aby kupić dom" - poinformował z kolei członek zarządu Michał Zasępa, cytowany w komentarzu.

W miniony piątek poinformował, że prezes Piotr Kupa zmniejszył swoje zaangażowanie w spółkę do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów, dokonując transakcji sprzedaży 15 000 akcji Kruka po cenie 167,80 zł za sztukę.

Po zawarciu transakcji: liczba posiadanych akcji to 1 886 666 , procentowy udział w kapitale 9,989%, liczba posiadanych głosów 1 886 666, procentowy udział w liczbie głosów 9,989%.

W innym komunikacie Kruk podał, że członek zarządu Michał Zasępa sprzedał 5 000 akcji po cenie 168,09 zł za sztukę oraz 50 obligacji po cenie 1000 euro za sztukę.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)