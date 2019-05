Soho Development ma warunkową umowę sprzedaży działki za 13,6 mln zł netto



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Mińska-Development, spółka zależna Soho Development, zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie na rzecz Sava Mińska 25, tj. podmiotu powiązanego z członkami organów Soho oraz akcjonariuszem: Maciejem Wandzlem, Maciejem Zientarą oraz Katarzyną Szwarc za 13,6 mln zł netto, podała spółka. Środki z tej transakcji zostaną przeznaczone na kolejną rundę skupu akcji własnych.

"Cenę sprzedaży nieruchomości oraz ogółu praw związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości została ustalona na kwotę 13 600 000 zł plus podatek VAT, co oznacza wycenę na poziomie 2,3 tys. zł w przeliczeniu na PUM" - czytamy w komunikacie.

Umowa sprzedaży ma charakter warunkowy z uwagi na przysługujące m.st. Warszawa prawo pierwokupu, które może zostać zrealizowane w terminie 30 dni, podano także.

"W ramach umowy sprzedający zobowiązał się do usunięcia kolizji infrastruktury sieciowej oraz do zakończenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej koniecznych do realizacji inwestycji na nieruchomości. Ponadto sprzedający zwolni kupującego z jakichkolwiek roszczeń związanych ze zmianą celu użytkowania wieczystego nieruchomości. W pozostałym zakresie warunkowa umowa sprzedaży zawiera standardowe postanowienia dla tego typu transakcji" - czytamy dalej.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)