ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 20 maja, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie.

"Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 20 maja 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 23 maja 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 28 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii.

21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)