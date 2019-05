BSC Drukarnia Opakowań miała wstępnie 13,76 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 13,76 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kw. 2019 r. wobec 10,83 mln zł rok wcześniej, przy 63,23 mln zł przychodów - wobec 54,43 mln zł rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne, szacunkowe dane.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10,54 mln zł wobec 7,74 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk brutto - odpowiednio: 10,52 mln zł wobec 7,92 mln zł, podano w komunikacie.

"W I kw. 2019 roku emitent osiągnął zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (m.in. sprzedaż używanej maszyny) w kwocie 662 tys. zł versus 19 tys. zł w I kw. 2018 roku. Zysk ten odpowiednio zwiększył zysk operacyjny, zysk brutto oraz EBITDA" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym spółka podała skonsolidowane dane oczyszczone z tego tytułu.

EBITDA w tym ujęciu wyniosła w I kw. br. 13,1 mln zł wobec 10,81 mln zł rok wcześniej, zysk EBIT - odpowiednio: 9,88 mln zł wobec 7,72 mln zł, a zysk brutto: 9,86 mln zł wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)