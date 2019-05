"Przekazanie tego sprawozdania w tym trybie jest wynikiem zobowiązania spółki do takiego działania, które to zobowiązanie wynika z zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podczas rozprawy w dniu 27 marca 2019 r., w przedmiocie rozpoznania układu, o którym to zarządzeniu spółka informowała raportem bieżącym 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Spółka zastrzega jednocześnie to, że zaprezentowane dane finansowe są spójne z treścią propozycji układowej pochodzącej od spółki, a tym samym zapewniają one realizację tej propozycji układowej" - czytamy w komunikacie.



Strata operacyjna wyniosła 1 171,45 mln zł wobec 1 141,6 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody sięgnęły -730,03 mln zł w 2018 r. wobec -478,62 mln zł rok wcześniej.



Przychody z windykacji nabytych pakietów wierzytelności w 2018 r. wyniosły -10,68 mln zł wobec -10,09 mln zł rok wcześniej.



Przychody z inwestycji w fundusze sekurytyzacyjne sięgnęły -704,75 mln zł w 2018 r. wobec -476,56 mln zł rok wcześniej.



Przychody z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności w ub.r. wyniosły 53,35 mln zł wobec 55,28 mln zł w 2017 r., podano także.



GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.