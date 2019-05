Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 40,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 99,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest głównie obniżeniem wyniku w segmencie cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków odnotowanych za I kwartał 2017 i 2018 roku, podała spółka we wcześniej prezentowanych szacunkach wyników.



Zysk operacyjny wyniósł 68,86 mln zł wobec 107,81 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 956,52 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 931,72 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,39 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej.



Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.



(ISBnews)