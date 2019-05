Akcjonariusze CCC zdecydują 18 VI o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przeznaczeniu części kapitału zapasowego w kwocie 19,76 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,48 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały.

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,48 zł, podano również.

Proponowany dzień dywidendy to 17 września, a dzień jej wypłaty - 1 października br.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)