W listopadzie ub.r. Teheran oskarżył Izrael o cyberatak na irańskie obiekty telekomunikacyjne.

Reuters odnotowuje, że - jak się powszechnie przypuszcza - Stuxneta opracowały Stany Zjednoczone i Izrael. Wirus ten został wykryty w 2010 r., gdy użyto go do zniszczenia wirówek w irańskim zakładzie wzbogacania uranu w miejscowości Natanz. Był to pierwszy poznany publicznie przypadek użycia wirusa komputerowego do ataku na urządzenia przemysłowe.

Minister Azari Dżahrumi oświadczył, że irańscy naukowcy uniwersyteccy opracowali zaporę sieciową dla systemów automatyki przemysłowej, by zneutralizować groźbę sabotażu, takiego jak w przypadku Stuxneta. "Zapora została pomyślnie przetestowana" - podkreślił.

Na mocy porozumienia z 2015 r. z mocarstwami światowymi Teheran zobowiązał się ograniczyć swój program nuklearny. W zeszłym roku prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tego porozumienia i przywrócił sankcje na Teheran.