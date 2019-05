Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil S.A. zaakceptowało propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2018 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwotę 4 025 000 zł, co daje 0,23 zł dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk zostaną objęte dywidendą" - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 6 września 2019 roku.

W maju 2018 r. akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję.

W 2018 r. Stalprofil odnotował 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,95 mln zł wobec 16,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

