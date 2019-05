Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy wybiorą 52 europosłów spośród 872 kandydatów. Wszystko jednak wskazuje na to, że na początku nowej kadencji europarlamentarnej Wielka Brytania wciąż będzie państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym w nowym europarlamencie Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. Zastosowane zostaną więc przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do europarlamentu, który nie obejmie mandatu.

Do piątku 24 maja w swoim urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim. Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła PAP, że zaświadczenie jest najprostszym rozwiązaniem dla osób, które chcą oddać głos poza miejscem zamieszkania - zarówno dla osób, które planują wczasy, wyjazd służbowy czy też z innej przyczyny obawiają się, że nie będą mogli zagłosować. Zwróciła uwagę, że jest to zarazem najbezpieczniejsze rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą znajdowały się w dniu głosowania.

Jak dodała nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia. "Bardzo ważne jest, by nie zgubić lub nie zniszczyć zaświadczenia, bo wtedy nie otrzymamy kolejnego i nie zagłosujemy nigdzie, nawet tam, gdzie mieszkamy" - dodała Pietrzak.

Wniosek ws. zaświadczenia można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej; wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obywatela UE bez obywatelstwa polskiego należy podać nr paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości). O takie zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą; wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do 24 maja.

Szefowa KBW zaznaczyła, że otrzymanie zaświadczenia jest bardzo łatwe - wyborcy mogę odebrać je "od ręki" osobiście lub upoważniając do tego pisemnie inną osobę.

Do wtorku 21 maja można natomiast wnioskować o dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie. To rozwiązanie przewidziano dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla osób bezdomnych. We wniosku kierowanym do urzędu gminy należy podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL (w przypadku obywatela UE nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości) a także adres zamieszkania oraz adres czasowego przebywania.

Polacy przebywający za granicą mogą także zagłosować wrzucając głos do urny - muszą jednak taki zamiar zgłosić odpowiedniemu konsulowi do czwartku 23 maja. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą.

We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku państw, w których dowód osobisty wystarcza do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego. Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub elektronicznie.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego obcokrajowcy (obywatele krajów członkowskich Unii na stałe mieszkający w Polsce) mają prawo głosu w Polsce. Aby zagłosować, muszą odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców (przed wyborami na podstawie rejestru wyborców powstaje spis wyborców).

Prawo wyborcze nie ogranicza co prawda, do kiedy przed konkretnymi wyborami można dopisywać się do rejestru, jednak należy liczyć się z tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) na rozpatrzenie wniosku ma pięć dni od jego wniesienia. Wpis do rejestru wyborców nie jest jednorazowy i obowiązuje także podczas kolejnych wyborów.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały. Do wniosku należy dołączyć także kserokopię dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację dotyczącą obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania w Polsce.

O dopisanie do rejestru wyborców mogą wnioskować także osoby bezdomne przebywające na stałe w danej gminie.