WIG20 spadł na piątkowym zamknięciu 0,2 proc. do 2.184,35 pkt., WIG zniżkował 0,2 proc. do 56.561,79 pkt., mWIG40 stracił 0,6 proc. do 3.894,19 pkt., a sWIG80 poszedł w dół 0,3 proc. do 11.621,76 pkt.

W perspektywie tygodniowej WIG20 zniżkował o 0,3 proc., WIG spadł o 0,6 proc., mWIG40 stracił 1,9 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 1,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 693 mln zł, z czego 590 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.10 niemiecki indeks DAX traci 0,5 proc., a S&P500 zwyżkuje 0,3 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: LPP – spadek o 2,7 proc., Tauron - o 2,2 proc. i KGHM - o 2,0 proc.

Agencja Bloomberg podała w piątek, że - zdaniem analityków mBanku - wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej może doprowadzić do zmniejszenia zysku EBITDA Dino Polska o 14 proc., Eurocash o 7 proc., a także o 2-3 proc. w przypadku LPP, CCC i AmRestu.

W piątek rano rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że rząd czeka na uprawomocnienie wyroku Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej i wtedy opodatkuje wielkie sieci handlowe.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty podczas piątkowej sesji, były: JSW – o 7,8 proc., PKN Orlen – o 2,7 proc. i Cyfrowy Polsat – o 1,9 proc.

Kurs akcji JSW wzrósł trzecią sesję z rzędu. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w I kw. 2019 roku 402,8 mln zł wobec 753,9 mln zł rok wcześniej. Wynik był lepszy o 18,2 proc., gdyż konsensus PAP Biznes zakładał 340,9 mln zł zysku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się w piątek: Elektrobudowa – spadek o 10,6 proc., i Alumetal – o 6,3 proc. Spadła również cena Energi – o 5,2 proc.

Cena akcji Elektrobudowy pogłębiła historyczne minimum – od początku maja kurs spadł z poziomu 17,2 zł, tracąc ok. 50 proc. Od 10 maja wolumen wymiany stanowił ok. 19,6 proc. kapitału zakładowego spółki.

Alumetal poinformował po czwartkowej sesji, że skonsolidowany zysk netto w I kw. 2019 wyniósł 15,0 mln zł i okazał się o 10,7 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes.

Energa, według szacunków, miała w I kw. skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 554 mln zł, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał 626,3 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się w piątek: Braster – wzrost o 11,5 proc., Toya – o 9,8 proc., i Benefit Systems – o 5,4 proc.

Toya przed piątkowym otwarciem poinformowała, że Tomasz Koprowski, akcjonariusz spółki kontrolujący ok. 15,8 proc. kapitału zakładowego, nie sprzedał ani jednej akcji w ramach procesu ABB. Koprowski zamierzał zbyć pakiet akcji spółki, stanowiący od 1,99 do 15,81 proc. kapitału zakładowego. (PAP Biznes)