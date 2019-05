Ośmielona sukcesami w życiu codziennym i biznesie sztuczna inteligencja postanowiła zapukać do drzwi przestrzeni publicznej. Efekt? Na świecie toczy się prawdziwy wyścig zbrojeń z jej udziałem. Największe gospodarki świata inwestują miliardy w rozwój AI. Klasycznie prym wiodą mocarstwa – USA oraz Chiny, z tym że to pierwsze odpowiada aż za 60% globalnych wydatków w segmencie AI. Sam Pentagon w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczy 2 mld USD na rozwój sztucznej inteligencji w zastosowaniach wojskowych. Jest o co walczyć – najszybszy w tym wyścigu zyska przewagę gospodarczą i militarną na lata. Jak wypada Polska i Europa Środkowo-Wschodnia na tle tego bipolarnego rozkładu sił? Nie mamy zamiaru pozostawać w tyle. Mając świadomość swoich ograniczeń – nie sposób przecież rywalizować z amerykańskim know-how czy chińskim kapitałem – możemy sięgnąć po naszą tajną broń: talenty IT i paneuropejską współpracę. Nasz region, a szczególnie Polska, od lat słynie na świecie z niezwykle uzdolnionych informatyków. Wg globalnego rankingu HackerRank, polscy programiści plasują się na trzecim miejscu. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Węgry i Czechy – odpowiednio na piątym i dziewiątym miejscu.

AI zasiada do stołu

Jak w pełni wykorzystać dobrodziejstwo rodzimych talentów i jakie nadać strategiczne kierunki zbliżającej się transformacji AI? Jak zrobić to w ramach wspólnych, skoordynowanych działań, współpracując zamiast konkurować? Czy strategia AI dla Polski jest tu komplementarnym elementem? M.in. te tematy będą podejmować uczestnicy okrągłego stołu w Krakowie 22 maja. Zbliżające się spotkanie będzie kolejną odsłoną zapoczątkowanych w styczniu tego roku dyskusji ekonomicznych czołowych wschodnio-europejskich polityków. Wśród zaproszonych przez minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz gości znaleźli się m.in. litewski minister gospodarki Virginijus Sinkevičius, węgierski minister innowacji i technologii László Palkovics, rumuński minister biznesu, handlu i przedsiębiorczości Ștefan Radu Oprea oraz minister komunikacji i społeczeństwa informacyjnego Alexandru Petrescu, chorwacki minister gospodarki, przedsiębiorczości i rzemiosła Darko Horvat, słowacki wicepremier ds. inwestycji Richard Raši, bułgarski wicepremier Tomislav Donchev oraz Alexander Manolev, wiceminister gospodarki jak i Zdravko Počivalšek, słoweński minister rozwoju gospodarczego i technologii. W debacie nie zabraknie też głosu biznesu, do stołu zasiądą więc zarówno przedstawiciele regionalnych przedsiębiorstw Synerise, Emag, Allegro, Operator Chmury Krajowej, PKO BP jak i międzynarodowi giganci zorientowani na rozwój w strefie CEE, jak Google, Mastercard, Roche czy SAP. To właśnie na linii polityka-biznes mają zawiązać się regionalne sojusze, dolewające paliwa do wzrostu AI w poszczególnych krajach.