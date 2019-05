"Po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wiemy dobrze jak bardzo Polska skorzystała na tym 15-leciu. Potrafiliśmy dobrze wykorzystać nie tylko fundusze europejskie, ale zmobilizować środku własne" – mówiła Emilewicz na konferencji prasowej.

Przypomniała, że "ponad 100 mld euro, które wpłynęły do Polski za pośrednictwem funduszy strukturalnych zmobilizowały sześciokrotnie wyższą kwotę po stronie budżetu państwa, po stronie polskich podatników, przedsiębiorców". "Udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji" – dodała minister. Jej zdaniem, "Podkarpacie jest dobrym dowodem na to, że dobre władze samorządowe, dobre rozumienie procesów politycznych, ale też dobre zarządzanie daje doskonałe efekty".

Zaznaczyła, że w tym zarządzaniu "od dawna uczestniczy" kandydujący do Parlamentu Europejskiego członek zarządu woj. podkarpackiego Stanisław Kruczek. "Za sprawą, którego wiele gmin Podkarpacia było jednymi z pierwszych gdzie zostały położone światłowody. W czasie, gdzie trudno było dostarczyć telefon po kablu, szybciej dostarczono internet i telefonie komórkową. Gdzie dzisiaj rozwija się znakomicie energetyka odnawialna i gdzie realizuje się wiele dobrych udanych inwestycji infrastrukturalnych" – zauważyła Emilewicz.

W jej ocenie, "w najbliższym czasie Polska będzie potrzebować dobrych reprezentantów w PE, bo to właśnie w Europie kształtuje się ok. 70 proc. prawa, które potem obwiązuje polskich przedsiębiorców". "Potrzebujemy reprezentantów, którzy rozumieją te procesy, którzy będą dobrymi ambasadorami polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców w Brukseli. Jestem przekonana, że Stanisław Kruczek takie kryteria i kompetencje spełnia i posiada. Będzie nas tam dobrze reprezentował" - powiedziała minister.

Kruczek, który jest członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, w wyborach do PE stratuje z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Emilewicz zaapelował także o udział w niedzielnych wyborach. "To są ważne wybory. Potrzebujemy silnego głosu Polski w Europie" – oświadczyła.

W Rzeszowie minister Emilewicz w poniedziałek uczestniczy w spotkaniu z przedsiębiorcami, zorganizowanym w ramach drugiej edycji cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości". Konferencja w Rzeszowie jest jedną z 20 spotkań z przedsiębiorcami organizowanych w maju i czerwcu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w większych miastach całej Polski na temat probiznesowych zmian w prawie.

Minister zwróciła uwagę, że w rzeszowskim spotkaniu będzie mowa m.in. o zamówieniach publicznych. "To jest ok. 8 proc. polskiego PKB. Chcielibyśmy, aby w większym stopniu mali i średni przedsiębiorcy przystępowali do postępowań (w ramach zamówień publicznych – PAP). Dzisiaj są zdecydowanie są niedoreprezentowani" - powiedziała.

Dodała, że tylko 2,48 proc. podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne to są małe i średnie firmy. "Jest to zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę liczbę małych i średnich firma jaka jest w Polsce; to ponad 2 mln podmiotów. Oznacza to, że rynek zamówień publicznych nie jest dla nich wystarczająco otwarty" – stwierdziła Emilewicz.(PAP)

