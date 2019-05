Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wybrała ofertę Famuru w przetargu na najem pięciu kombajnów chodnikowych, podała spółka. Wartość umowy wyniesie do 47,42 mln zł brutto.



"Zarząd Famur S.A. [...] powziął informację o wyborze oferty emitenta oraz wezwaniu do podpisania umowy, w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, organizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Zakład Wsparcia Produkcji" - czytamy w komunikacie.



Umowa ma dotyczyć najmu 5 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla należącej do JSW Kopalni Węgla Kamiennego Borynia - Zofiówka - Jastrzębie.



Wartość umowy ma wynieść maksymalnie 47 423 880 zł brutto, a okres jej realizacji ma wynosić 1 080 dni kalendarzowych, podano także.



Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



