Grupa WP liczy na zainteresowanie nadawców TV nową usługą reklamy online



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding liczy, że jej nową usługą DAI (Dynamic Ad Insertion) będą zainteresowani nadawcy telewizyjni, gdyż znacząco zwiększa ona ich przychody reklamowe, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego. Spółka zadowolona jest również z wyników, jakie osiągnęła w I kw. w poszczególnych segmentach.

"DAI wdrożyliśmy w usłudze WP Pilot, na razie na kanale Telewizja WP. To pozwala nam na zastąpieniu bloku w telewizji linearnej reklamą wideo online. Można dzięki temu realizować efektywniejsze kampanie reklamowe. Otrzymaliśmy zgodę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), aby to testować u siebie. Potrzebna jest bowiem zmiana w przepisach i KRRiT jest skłonna dokonać zmian, jeśli pojawi się zainteresowanie tą usługą nadawców, na co oczywiście liczmy. Zmiana jest szczególnie potrzebna, jeżeli ta usługa ma działać bardziej powszechnie" - powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że jeden z nadawców wyraził duże zainteresowanie tą usługą, aby ją wprowadzić u siebie, inni zgłosili większe lub mniejsze wątpliwości.

Według Świderskiego, jest to usługa, która coraz bardziej rozwija się na rynku amerykańskim i na Wyspach Brytyjskich.

"Technicznie wolelibyśmy sami obsługiwać taką usługę, gdyż zawsze pozostaje pewne ryzyko integracji systemów, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z reklamami emitowanymi na żywo. Warto bowiem zwrócić uwagę, że za każdym razem mówimy o wielu milionach wersji reklamowych dostosowanych do indywidualnego odbiorcy" - dodał.

"Uważam, że jeżeli można uzyskać większe przychody z reklamy to taki czynnik na ogół łączy nadawców. To może jednak doprowadzić do zmian w podziale tortu reklamowego na rynku telewizyjnym. Jest to zmiana, która może dłużej potrwać" - podkreślił prezes.

Świderski powiedział także, że dzięki know how zdobytemu przy akwizycji Wakacji.pl udało się znacząco zwiększyć przychody m.in. w Extradom.pl.

"Liderem dynamiki wzrostu w I kw. 2019 r. w e-commerce pod względem sprzedaży była w naszej grupie spółka, którą zakupiliśmy w październiku ub.r., czyli Extradom.pl. Ten wzrost wyniósł 42% r/r. Wykorzystaliśmy nasze 'know how' z Wakacji.pl z działającego tam call center, co wpłynęło na poprawę wyników. Tam również zbliżamy się do dwucyfrowej wartości, jeżeli chodzi o poziom EBITDA. Na drugim miejscu był Totalmoney.pl" - wskazał.

Wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka dodała, że Extradom.pl zanotował w ubiegłym roku przychody na poziomie ok. 36 mln zł. .

W przypadku Nocowanie.pl prezes zwrócił uwagę, że firma systematycznie zwiększa swoje przychody.

"Obecnie pobieramy 1000 zł za rok obecności na platformie od zainteresowanych podmiotów, ale to i tak jest dopiero połowa tego co pobiera jeden z liderów na rynku, co pokazuje potencjał do ewentualnych dalszych wzrostów w tej spółce. Liczymy także, że będzie to dobry rok dla Wakacji.pl, może nie tak rekordowy jak w ub.r.. Natomiast znacznie więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć po czerwcu br." - dodał Świderski.

Poinformował również, że Homebook.pl zanotował słabszy początek roku pod względem przychodów. "Po maju i czerwcu widzimy już dwucyfrowe wzrosty więc jesteśmy spokojni o wyniki" - podsumował prezes.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)