Famur rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Famuru zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 206 914 756,32 zł z zysku roku 2018 oraz zysku lat ubiegłych, co daje 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Kwota ta odpowiada w przybliżeniu 100% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Proponowany dzień dywidendy to 10 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy to 22 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Famur odnotował 221,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 56,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 207,88 mln zł wobec 48,53 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 219,53 wobec 56,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 153,44 mln zł wobec 41,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.



(ISBnews)