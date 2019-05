MOL rozpoczął budowę zakładu produkcji asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - MOL rozpoczął budowę nowego zakładu produkcji asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy w Zalaegerszeg na Węgrzech, w rejonie rafinerii Zala, podała spółka. Wartość inwestycji to 3 mld HUF (ok. 39,5 mln zł).

Produkcja zakładu, który do produkcji będzie wykorzystywał zużyte opony samochodowe, ma ruszyć w 2020 roku. Planowane zdolności produkcyjne zakładu to 20 tys. ton rocznie.

"75% z wartej 3 mld HUF inwestycji zapewnione zostanie przez MOL z własnych środków, a 25% sfinansowane zostanie przez rządowy program wsparcia inwestycji przemysłowych" - czytamy w komunikacie.

Jak przekonuje MOL, asfalty z dodatkiem gumy mogą być wykorzystywane do budowy bardziej odpornych dróg asfaltowych, o większej dopuszczalnej ładowności i mniejszych kosztach utrzymania.

Opatentowana technologia jest efektem współpracy MOL z Uniwersytetem Pannon. Zakład będzie zużywał 3 tys. ton pokruszonej gumy rocznie, co odpowiada recyklingowi ok. 500 tys. zużytych opon. To 8-10% rocznych odpadów tego typu na Węgrzech. 20 tys. ton modyfikowanego asfaltu pozwoli na budowę 200 km dwupasmowej drogi.

"W naszej strategii do 2030 roku skupiamy się na produkcji przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych dóbr o niewielkiej skali. Chcemy przewodzić zmianom. Jesteśmy jedyną firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, któa ma własny patent na technologię asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy. Według wyliczeń, koszt drogi wybudowanej z tego asfaltu może być obniżony o 30% w trakcie 30-letniego cyklu życia. Taka redukcja będzie stymulować szerokie wykorzystanie tego produktu w gospodarce" - powiedział prezes MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Zatrudnienie w nowym zakładzie znajdzie około 100 pracowników.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)