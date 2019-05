„W krótkim terminie oczekuję, że para EUR/USD będzie oscylować wokół 4,30. W nieco dłuższym część inwestorów może zwracać uwagę na nadchodzące w niedzielę wybory do europarlamentu” – powiedział PAP Biznes analityk mBanku Marcin Mazurek.

Mazurek dodał, że w sytuacji gdyby partia rządząca nie uzyskała wyraźnej przewagi, to rynek może zacząć grać na kolejne obietnice fiskalne, co mogłoby doprowadzić do osłabienia się złotego wobec euro.

„Jeżeli w wyborach doszłoby do niespodzianki, to złoty może się osłabić, choć w nieco dłuższej perspektywie umocnić” – powiedział Marcin Mazurek.

Analityk mBanku wskazał, że w najbliższych dniach inwestorzy mogą zwracać uwagę m.in. na czwartkowe odczyty wskaźników koniunktury z UE, w tym PMI.

„Jeżeli PMI będą dobre, to euro może się nieco umocnić wobec dolara. W przeciwnym wypadku, gdyby odczyty okazały się rozczarowaniem, to EUR/USD może pójść w kierunku 1,10, a stopień reakcji byłby o wiele bardziej zdecydowany niż w przypadku pozytywnego scenariusza” – wyjaśnił Mazurek.

Na rynek napłyną również dane dotyczące polskiej gospodarki, w tym m. in. odczyt GUS o produkcji przemysłowej (22 maja - środa) i o sprzedaży detalicznej (23 maja – czwartek).

RYNEK DŁUGU

Na rynku SPW analitycy oczekują spadku rentowności dziesięciolatek.

„Kilka dni temu, w maju, wydaliśmy rekomendację +kupuj+ dla polskich obligacji 10-letnich” – powiedział PAP Biznes analityk mBanku Marcin Mazurek.

Mazurek dodał jednocześnie, że oczekuje nieznacznego zawężenia się spreadu pomiędzy polskimi dziesięciolatkami a niemieckimi bundami.

Uwaga inwestorów może też być skierowana na czwartkowy przetarg zamiany obligacji skarbowych Ministerstwa Finansów - szczegóły przetargu trafią na rynek we wtorek.

"Oczekiwać można, że wartość sprzedaży zbliżona będzie do 5-6 mld PLN" – napisali w biuletynie ekonomiści PKO BP.

Na rynkach bazowych rentowność niemieckich 10-latek spada do -0,087 proc., a amerykańskich idzie w dół do 2,394 proc.