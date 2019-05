Za powołaniem takiej państwowej instytucji jest blisko 70 proc. pytanych, przeciwko 21 proc., a reszta nie ma zdania w tej sprawie. Szczegółowe dane z sondażu pokazują także, że ten pomysł popiera większość osób wierzących.

Docelowy kształt takiej komisji dzieli partie polityczne. Choć samego pomysłu nie kwestionuje żadne z większych ugrupowań, to PIS chce, by instytucja nie ograniczała się jedynie do pedofilów w sutannach, ale badała tego typu przypadki we wszystkich grupach zawodowych. PO postuluje natomiast, by składała się z 3 prokuratorów i sędziów w stanie spoczynku oraz 3 osób reprezentujących ofiary księży pedofilów. Z kolei Wiosna Biedronia podpisuje się pod pomysłem stowarzyszenia „Nie lękajcie się”, który zakłada udział w takiej komisji także psychologów. W obu przypadkach nie ma mowy o przedstawicielach kościoła.

