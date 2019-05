"Wiemy dzisiaj doskonale, że równowaga społeczna, sprawiedliwość społeczna są ważnymi elementami całego życia, również gospodarczego. A więc wielka naprawa pewnych błędów w obszarze polityki społecznej się zaczęła" – powiedział premier na konwencji PiS w Gorzowie Wielkopolskim.

Nawiązał również do sytuacji osób niepełnosprawnych i zapowiadanej pomocy dla tej grupy.

"Wczoraj po podliczeniu różnych naszych możliwości budżetowych zaproponowaliśmy to, czego środowiska osób z niepełnosprawnościami mocno się domagały i chcemy, żeby to było zaspokojone już wkrótce. W czerwcu będzie ustawa i w najbliższym czasie będzie to już projekt zrealizowany. Będziemy mogli te środki przekazywać, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości chce dbać o wszystkie grupy społeczne” – powiedział Morawiecki.

W niedzielę w Krakowie premier mówił, że rząd chce przeznaczyć pieniądze m.in. z Funduszu Solidarnościowego na comiesięczny, stały dodatek dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. Jak wówczas zaznaczył, będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie i będzie dotyczyło osób powyżej 18. roku życia.

Podczas poniedziałkowego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem premiera zaprezentowano listę kandydatów PiS do europarlamentu w okręgu nr 13 tworzonym przez województwa zachodniopomorskie i lubuskie. Jej liderem jest szef MSWiA Joachim Brudziński. Na konwencji byli również pozostali kandydaci z tego okręgu, a wśród nich minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska – która zajmuje trzecie miejsce na tej liście.