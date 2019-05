Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding (BAH) podjęło uchwałę w sprawie dywidendy w kwocie 14,54 mln zł z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, łącznie z zaliczkami w wysokości 0,26 zł na akcję, które spółka już wypłaciła akcjonariuszom.



Zgodnie z rekomendacją zarządu spółki zysk netto za 2018 rok w kwocie 35 538 357,04 zł, został podzielony w następujący sposób:

- 20 995 208,84 zł przeznaczono na kapitał zapasowy;

- 14 543 148,20 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy.



"Przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki kwota 14 543 148,2 zł została podzielona w następujący sposób:

- kwota 10 803 481,52 zł została, na podstawie uchwały zarządu spółki nr 1 z dnia 20 listopada 2018 roku, wypłacona w postaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018, przy czym: I transza zaliczki w kwocie 5 401 740,76 zł, tj. w kwocie 0,13 zł na jedną akcję spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r., II transza zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 5 401 740,76 zł, tj. w kwocie 0,13 zł na jedną akcję została wypłacona w dniu 15 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Pozostała kwota w wysokości 3 739 666,68 zł została przeznaczona do wypłaty w postaci dywidendy w kwocie 0,09 zł na jedną akcję. Zwyczajne walne zgromadzenie BAH wyznaczyło datę ustalenia prawa do dywidendy na 7 czerwca 2019 i postanowiło, że dywidenda zostanie wypłacona wszystkim akcjonariuszom spółki w dwóch transzach:

- I transza dywidendy w kwocie 1 662 074,08 zł, tj. w kwocie 0,04 zł na jedną akcję, w dniu 17 czerwca 2019 r.;

- II transza dywidendy w kwocie 2 077 592,60 zł, tj. w kwocie 0,05 zł na jedną akcję, w dniu 6 września 2019 r., podano także.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)