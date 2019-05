Ropa mocniej by zdrożała - jest jeden czynnik, który nie daje spokoju rynkom

Źródło: PAP

Ropa naftowa mocniej by zdrożała na globalnych giełdach paliw - zwłaszcza po oznakach, że OPEC może ciąć dostawy swojej ropy do końca tego roku - ale jest jeden czynnik, który nie daje spokoju rynkom - to spór handlowy USA-Chiny - podają maklerzy.