Projekt Taurona Operator II chce mieć ponad 150 stacji ładowania aut elektr.



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Projekt Taurona Operator II zakłada rozwój ponad 150 własnych stacji ładowania aut elektrycznych i kompletny system do zarządzania elektromobilnością, podała spółka. Realizacja projektu zakończy się pod koniec 2020 roku i celem jest budowa 97 stacji ładowania prądem zmiennym (AC) oraz 21 stacji ładowania prądem stałym (DC).

"Branża energetyczna jest w fazie intensywnych zmian. Jednym z kluczowych procesów jest wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania transportu. W Tauronie korzystamy z usług specjalistów, którzy pracują nad tym, by sprostać zmieniającym się potrzebom klientów" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

W III kw. 2019 roku Tauron rozpocznie świadczenie odpłatnych usług ładowania, podano także.

"W budowanej ofercie z obszaru elektromobilności pojawi się między innymi sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, świadczenie usług SaaS (Software as a Service) dla posiadaczy własnych stacji ładowania, a także kompleksowe rozwiązania związanie z obszaru e-mobility" - czytamy dalej.

"Projekt Operator II skierowany jest również do posiadaczy istniejących już stacji ładowania, gdzie Tauron zaoferuje wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie Operatora Stacji oraz Dostawcy Usług Ładowania, a także zapewni serwis infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach projektu, jeszcze w 2019 roku, Magenta Grupa Tauron udostępni aplikację mobilną - eMap od Taurona - obsługującą i świadczącą płatne usługi ładowania na stacjach Tauron" - czytamy w materiale.

Spółka przypomniała, że w ramach projektu Operator I, Magenta Grupa Tauron, we współpracy z ING Bankiem Śląskim, wybudowała 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i uruchomiła usługę carsharingu na terenie Katowic.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)