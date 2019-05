PGNiG rekomenduje wypłatę łącznie 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 1 040 096 674,26 zł z zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Oznacza to wypłatę 0,18 zł dywidendy na jedną akcję.

"W związku z wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2018 wynosi 635 614 634,27 zł, tj. 0,11 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Zarząd PGNiG ponadto zaproponował, aby:

a. dzień dywidendy ustanowić na 26 lipca 2019 roku,

b. dzień wypłaty dywidendy ustanowić na 7 sierpnia 2019 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)