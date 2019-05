Grupa AB miała 10,27 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2018: 2019



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019 (1 stycznia - 31 marca 2019) wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,89 mln zł wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kwartale 2019 roku Grupa AB zanotowała 20,2 mln zł wyniku EBITDA. Kapitały własne, odpowiadające za przestrzeń do wzrostu w przyszłości, powiększyły się do rekordowych ponad 771 mln zł. Zadłużenie finansowe na koniec marca było na poziomie 251 mln zł (spadek o ponad 100 mln zł, -28% r/r) i stanowiło jedynie 33% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,4. Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania Grupy AB jako dystrybutora. Należy również zauważyć skokowy wzrost operacyjnego cash flow - z 2 mln zł na minusie przed rokiem do 43,7 mln zł na plusie w I kw. 2019 roku, wymieniono w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 878,38 mln zł w III kw. r. fin. 2018/2019 wobec 1 806,77 mln zł rok wcześniej.

"Jest to efekt konsekwentnej realizacji długoterminowej strategii rozwoju, w której przywiązujemy szczególną wagę do myślenia długoterminowego i zapewnienia najlepszej oferty oraz obsługi zarówno naszym klientom - a jest ich ponad 16 tysięcy - jak również naszym dostawcom. Używamy najlepszych rozwiązań e-commerce i dokładamy starań, aby nasze działania cechowała efektywność i skuteczność" - skomentował prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku na szczególną uwagę zasługują wzrost popytu na smartfony, wzrost sprzedaży oprogramowania w chmurze (cloud), wzrosty rynków digital signage, dysków SSD i rozwiązań smart home. Grupa AB wykorzystuje rozwój rynku i wprowadzanie przez producentów nowych, innowacyjnych urządzeń i rozwiązań. Procentuje również silna dywersyfikacja geograficzna - oparcie sprzedaży na trzech głównych rynkach: Polsce, Czechach i Słowacji, a także na obsłudze podmiotów w ponad 30 krajach, podano także.

"Zanotowaliśmy wzrost zysków z rynków zagranicznych, natomiast rynek krajowy pozostaje mocno wymagający od przynajmniej dwóch lat. Historia pokazuje jednak, że lokalne marże po okresie spadku w naturalny sposób się odbudowują. Liczymy się z tym, że czynnikiem wyzwalającym ten proces będzie prawdopodobna konsolidacja rynku poprzez przejęcie jednego konkurenta przez drugiego. Racjonalnie

działające firmy na świecie wiedzą, że wojna cenowa jest ostatnią rzeczą, do której warto dążyć - wskazał Przybyło.

"Już jednak teraz, dzięki dywersyfikacji biznesu oraz silnej pozycji rynkowej z licznymi trwałymi przewagami konkurencyjnymi wypracowaliśmy w minionym kwartale, podobnie jak w poprzednich okresach, solidne wyniki finansowe – podkreślił członek zarządu ds. finansowych w AB Grzegorz Ochędzan, cytowany w komunikacie.



W I-III kw. r. fin. 2018/2019 (1 lipca 2018 - 31 marca 2019 r.) spółka miała 45,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 48,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 723,41 mln zł w porównaniu z 6 452,58 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w III kw. r. fin. 2018/2019 wyniósł 31,4 mln zł wobec 34,44 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)