- Jeśli chodzi o pacjentów, patrzymy na trendy europejskie. One są jednoznaczne. Pacjenci chcą mieć więcej dokładnych informacji na temat swojego stanu zdrowia. A my nie chcemy, żeby czerpali je z internetu i nieautoryzowanych źródeł. Chcemy udostępniać dokumentację medyczną, informacje o receptach, skierowaniach i wszystkim, co system zdrowotny wie na temat pacjenta, a oprócz tego wzbogacić to o szereg informacji z zakresu profilaktyki, bo dużo łatwiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć – mówi wiceminister.

Zdaniem Cieszyńskiego, plany resortu zdrowia dotyczące założenia przez pacjentów 10 mln IKP do końca tego roku, jest jak najbardziej realny. - Liczymy też na to, że we współpracy z ministrem finansów zostanie wydane rozporządzenie, które dopuści komercyjnych dostawców tożsamości. To miało być jedno ze źródeł dopływu pacjentów. Chcemy też pozwolić gabinetom lekarskim potwierdzać tożsamość i zakładać konta w gabinecie. NFZ, ZUS, tak naprawdę każda placówka publiczna powinny wspierać wyzwanie, jakim jest dojście do liczby 10 mln kont pacjenta” – powiedział Cieszyński.

