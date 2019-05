Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 42 lokale na Os. Zielonym w Gdańsku



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Dekpol Deweloper uruchomił sprzedaż 42 lokali realizowanych w ramach budynku C4 na Osiedlu Zielonym w Gdańsku, podała spółka. Nowy budynek zostanie oddany do użytku w II kwartale 2020 roku.

Osiedle Zielone to jedna z najpopularniejszych inwestycji Dekpol Deweloper. Charakteryzuje się m.in. nowoczesną architekturą i przemyślanym układem pomieszczeń w lokalach. W budynku C4 powstaną 42 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 39 do 77 m2 oraz rozkładzie od 2 do 4 pokoi, podano.

"Osiedle Zielone stworzyło niezwykle przyjazne warunki do spokojnego życia. Inwestycja odniosła w latach 2013-2017 duży sukces, dlatego postanowiliśmy kontynuować jej rozbudowę. Budynek C4 to nasza najnowsza propozycja dla osób, które poszukują nowoczesnego, solidnie wykonanego mieszkania z dostępem do bogatej infrastruktury i zlokalizowanego w otoczeniu zieleni" - powiedział prezes Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie.

Ceny mieszkań na Osiedlu Zielonym rozpoczynają się od 5 900 zł brutto za m2. Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na II kw. 2020 roku.

Dekpol Deweloper specjalizuje się w budowie osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, a także condohoteli. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Dekpol, opierającej się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje grupy notowane są na GPW.

(ISBnews)