"Polscy przedsiębiorcy są grupą bardzo niejednorodną. Obok zatrudniających tysiące pracowników firm tworzy je ponad milion jednoosobowych działalności gospodarczych" - mówił obecny na prezentacji raportu dr Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, wykładowca SGH.

Jak wyjaśnił, główne grupy potrzeb polskich przedsiębiorców można podzielić na trzy tożsame grupy: sprawy pracownicze, relacje z państwem i kwestie inwestycyjno-rozwojowe.

"50 proc. przedsiębiorców chce podwyższenia płacy minimalnej, uważa, że pracownikom się to należy i pozwoli to na wyrównanie konkurencji pomiędzy różnymi grupami firm w polskiej gospodarce" - zaznaczył. Dodał, że przedsiębiorcy chcą też szkolić swoich pracowników (54 proc. badanych uważa szkolenia za ważne). "Największy odsetek przedsiębiorców, którzy zarządzają dużymi firmami kładzie na to nacisk" - dodał.

Najbardziej palącą potrzebą przedsiębiorców jest, jak wynika z badania, obniżenie klina podatkowego poprzez zmniejszenie wielkości składek na ubezpieczenie społeczne (ich obniżenia chce 70 proc. badanych). "Ankietowani mówią o niższym klinie podatkowym, czyli różnicy między tym, co dostaje pracownik na rękę, a tym co musi za niego zapłacić pracodawca" - mówił we wtorek przedstawiający raport wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Jacek Olechowski. Dodał, że dla wielu przedsiębiorców jest to ograniczenie hamujące podniesienie płac czy zwiększenie zatrudnienia.

Z raportu wynika też, że ponad połowa przedsiębiorców krytycznie ocenia skuteczność administracji państwowej - 54 proc. badanych zwraca uwagę na niską efektywność urzędów - skarżą się na to, że urzędy działają nieefektywnie oraz na "niezrozumiałe procedury prawno-administracyjne". "O ile samą pracę urzędów przedsiębiorcy oceniają negatywnie, to już dużo bardziej pochlebnie wypowiadają się o samych urzędnikach, którzy ich zdaniem są przyjaźni i próbują im pomóc w całym gąszczu prawa" - podkreślił Czerniak. Dodał, że ponad 55 proc. właścicieli firm uważa polskie prawo za nieprzewidywalne. "A to, z kolei, przekłada się na ich niższą aktywność inwestycyjną. Narzekają zwłaszcza na przepisy prawa w zakresie podatków dochodowych i podatków VAT, uważają, że są zbyt skomplikowane i za często się zmieniają" - zaznaczył.

Trzecia grupa potrzeb przedsiębiorców, jak wskazali autorzy badania, dotyczy potrzeb związanych z rozwojem. "Najbardziej palące potrzeby są związane z finansowaniem - ponad połowa przedsiębiorców chce rozwijać swoją działalność w kolejnych latach, ale mają kłopot z dostępem do finansowania bankowego czy publicznego" - wskazał Czerniak. Wyjątkiem, jak dodał, są duże przedsiębiorstwa, które w zasadzie nie uskarżają się na kłopot z pozyskiwaniem środków. "Największy problem mają przedsiębiorstwa średnie; to właśnie te firmy, które jeszcze nie mają mocnych relacji z państwem, a już nie podlegają programom, które są skierowane do najmniejszych przedsiębiorstw" - tłumaczył.

W ocenie Czerniaka państwo powinno bardziej spójnie prowadzić politykę dot. prawa gospodarczego, zmian w systemie podatkowym. "Wszelkie zmiany powinny być zapowiadane, powinna być długofalowa strategia zmian w polskich przepisach" - podkreślił. Wskazał też na konieczność ich ujednolicenia i uproszczenia, "by niezależnie od tego, kto je interpretuje, interpretował je dokładnie tak samo".

"Ten raport postrzegamy jako (...) pewien etap procesu, który cały czas prowadzimy. Zmierza on do tego, by polscy przedsiębiorcy mieli w administracji sprzymierzeńca" - mówił we wtorek Grzegorz Płatek z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Podkreślił, że działania legislacyjne, które rząd przeprowadził w tej kadencji "wzmacniają trendy poprawy warunków współpracy administracji z biznesem".

Wskazał m.in. na Konstytucję Biznesu, której zasady ogólne "wzmacniają instrumenty przedsiębiorcy, by egzekwować od administracji należne podejście". Przyznał, że raport wskazuje obszary wymagające poprawy - np. konieczność dotarcie do wszystkich urzędów z przesłaniem, na którym zbudowana jest Konstytucja Biznesu. Dodał, że MPiT przygotowuje się do wprowadzenia innych zmian, które mają ułatwić rozwój przedsiębiorczości w Polsce. "Nowe Prawo zamówień publicznych, które zostało właśnie skierowane na Stały Komitet RM, przyjęta przez rząd ustawa antyzatorowa; wciąż pracujemy nad ostatnim pakietem zmian proprzedsiębiorczych - tzw. pakietem przyjazne prawo, który znajduje się obecnie przed Stałym Komitetem RM" - wyliczył.

Płatek odniósł się też do obciążeń związanych z ubezpieczeniem społecznym, na które skrarżą się przedsiębiorcy. "W odpowiedzi na te głosy przyjęliśmy już pewne rozwiązania, takie jak mały ZUS, ulga na start czy działalność nierejestrowa" - wskazał. Zastrzegł, że administracja musi patrzeć na ubezpieczenia społeczne "również przez pryzmat przyszłości". "Co nie zmienia podejścia MPiT, by te składki były możliwie optymalne i możliwe do uniesienia przez przedsiębiorców" - podsumował.

Raport przygotowała Polska Rada Biznesu i Polityka Insight na podstawie wyników badania jakościowego, które posłużyło do opracowania ankiety przeprowadzonej między 13 listopada a 3 grudnia 2018 r. na próbie 546 respondentów z grupy właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych firm.

