MLP Group wynajęło 56,5 tys. m2 powierzchni w MLP Unna w Niemczech



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - MLP Group wynajęło 56,5 tys. m2 w parku logistycznym MLP Unna w Niemczech firmie L-Shop-Team, podała spółka. Obiekt przeznaczony dla nowego najemcy zostanie wyposażony w wiele nowoczesnych funkcjonalności, będzie posiadał m.in. w pełni zautomatyzowaną część magazynową, nowoczesne biura i powierzchnię socjalną.

"Umowa najmu z L-Shop-Team jest znaczącą transakcją dla MLP Group zawartą w ramach długoterminowej ekspansji na rynku niemieckim i austriackim. Lider niemieckiej branży tekstylnej podpisał z MLP Group umowę dotyczącą najmu 56,5 tys. m2 nowej powierzchni w parku logistycznym MLP Unna. Z tego blisko 52 tys. m2 przeznaczone będzie na cele magazynowe. W ramach tej powierzchni powstanie m.in. w pełni zautomatyzowany magazyn liczący około 12 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja będzie również posiadać rozbudowaną część socjalno-biurową. W ramach około 3 tys. m2 zaplanowano m.in. nowoczesną i elastyczną powierzchnie biurową, kantynę oraz przedszkole.

"Współpraca z L-Shop-Team jest dla nas priorytetowym projektem, którego realizacja potwierdza naszą przynależność do grona wiodących deweloperów komercyjnych w Europie. Zawarta umowa świadczy również o uznaniu naszych partnerów biznesowych, którzy widzą MLP Group jako solidnego i niezawodnego dewelopera, dostarczającego rozwiązania szyte na miarę" - powiedział country manager w MLP Group odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Kurowski, cytowany w materiale.

"Nasza strategia zorientowana jest na intensyfikację ekspansji na rynku niemieckim, który jest dla nas kluczowy, a ostatnie podpisane transakcje są tego doskonałym potwierdzeniem" - dodał prezes MLP Group Radosław T. Krochta.

L-Shop-Team posiada ofertę tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych i roboczych. Wśród klientów firmy znajdują się sprzedawcy detaliczni, a także drukarnie tekstyliów i hafciarnie. W portfelu ma 105 znanych marek tekstylnych oraz ponad 5 900 artykułów. W Niemczech zajmuje wiodącą pozycję w branży, podano także.

"Nasza dotychczasowa siedziba główna i centrum logistyczne znajdują się w Dortmundzie. Niełatwo było znaleźć odpowiednią lokalizację o powierzchni ponad 100 000 m2, która również odpowiadałaby naszym założeniom finansowym. Jednak jeszcze ważniejsza jest bliskość Dortmundu, bo dzięki niej przeniesienie centrum logistycznego nie osłabi silnych więzów pomiędzy L-Shop-Team a pracownikami. A to właśnie oni stoją za sukcesem naszej firmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnej współpracy z firmą MLP Group, która dostosowała ofertę do naszych indywidualnych potrzeb" - wyjaśnił dyrektor zarządzający L-Shop-Team GmbH Jörg Bittorf.

MLP Unna jest parkiem logistycznym położonym na działce o powierzchni 12,5 ha. Centrum logistyczne znajduje się w miejscowości Unna w Nadrenii Północnej-Westfalii w obszarze metropolitarnym Zagłębia Ruhry, który jest jednym z największych rynków logistycznych w Europie, przypomniano.

"W ramach naszej ekspansji na rynku niemieckim koncentrujemy się na kluczowych regionach. Kolejne projekty przygotowujemy w rejonie Berlina, regionu Ruhry i Renu oraz Monachium. Jesteśmy przekonani, że umowa z L-Shop-Team jest pierwszą z wielu udanych transakcji w nadchodzących latach, która wzmacnia naszą pozycję na rynku niemieckim" - podsumował Kurowski.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)