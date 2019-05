Zbigniew Prokopowicz przejmie obowiązki prezesa Pfleiderer Group od 1 VI



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group Zbigniew Prokopowicz przejmie czasowo obowiązki prezesa spółki - od 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania nowego prezesa, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Obecny prezes - Tom K. Schäbinger odejdzie ze spółki 31 maja br. z powodów osobistych, podał Pfleiderer Group.

Spółka podała, że proces poszukiwania nowego prezesa rozpoczął się już, zaś zarząd Pfleiderer Group SA podtrzymuje zobowiązanie do realizowania strategii, mającej na celu stabilny i zyskowny wzrost.

"Pod przewodnictwem Toma Schäbingera z sukcesem powróciliśmy na ścieżkę wzrostu i zainicjowaliśmy nową strategię. Zarząd jest dobrze przygotowany do poprowadzenia spółki tą ścieżką w czasie poszukiwania nowego prezesa. Życzymy Tomowi wszystkiego najlepszego na przyszłość i cieszymy się, że pozostanie dostępny dla rady nadzorczej w charakterze doradcy"- powiedział przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group SA Zbigniew Prokopowicz, cytowany w komunikacie.

Zbigniew Prokopowicz jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS SA i prezesa zarządu tej spółki. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem Mondi Packaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

"Chciałbym szczerze podziękować moim koleżankom i kolegom za ich ciężką pracę i zaangażowanie w czasie mojej pracy w Pfleidererze. Wspólnie udało nam się uczynić Pfleiderera jednym z wiodących europejskich producentów wysokiej jakości produktów drewnopochodnych oraz wdrożyć strategię jasno ukierunkowaną na wzrost w najbliższych latach. Wiem, że spółka jest w dobrych rękach, a obecny zarząd jest dobrze przygotowany, by zrealizować tę strategię" - powiedział prezes Tom K. Schäbinger, cytowany w komunikacie.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)