Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,7 proc. do 2.190,93 pkt., WIG zwyżkował 0,8 proc. do 56.772,23 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,7 proc. do 3.914,03 pkt., a jako jedyny spośród głównych indeksów - sWIG80 - stracił 0,7 proc. do 11.473,97 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 712 mln zł, z czego 611 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX zyskuje 0,9 proc., a S&P500 zwyżkuje 0,9 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – o 5,2 proc., Orange – o 5,1 proc. i mBank – o 2,9 proc.

Najbardziej straciły natomiast kursy akcji: Santander Bank Polska – spadek o 1,5 proc., CD Projekt - o 0,5 proc. i PKO BP - o 0,3 proc.

Przed rozpoczęciem wtorkowej sesji agencja Bloomberg podała, że amerykański bank inwestycyjny Stifel rozpoczął wystawianie rekomendacji dla akcji CD Projekt od zalecenia “kupuj” z ceną docelową 255 zł - na wtorkowym zamknięciu kurs CD Projektu wyniósł 205,3 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Groclin – wzrost kursu o 8,6 proc., Stalprodukt – o 6,8 proc., Elektrobudowa – o 6,0 proc., Eurocash – o 5,5 proc., i Grupa Azoty – o 5,3 proc.

Elektrobudowa zakończyła sesję zwyżką, mimo że na półmetku wtorkowych notowań jej kurs spadał ponad 11 proc.

Grupa Azoty po poniedziałkowym zamknięciu sesji poinformowała, że zarząd spółki, pomimo deklarowanej w strategii 2013-2020 polityce wypłaty dywidendy zarekomenduje walnemu zgromadzeniu pozostawienie całości zysku netto za 2018 rok w spółce. Brak wypłaty dywidendy ma związek z planami spółki co do zabezpieczenia finansowania zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności w zakresie projektu "Polimery Police".

Ze spółek szerokiego rynku we wtorek negatywnie wyróżniły się: Pozbud – spadek o 19,8 proc., Prime Car Management – o 12,4 proc., Trakcja – o 11,2 proc., i Workservice – o 8,7 proc.

Kurs Prime Car Management zniżkował po poniedziałkowej informacji, że PKO Leasing zdecydował o obniżeniu ceny, po której będą nabywane akcje giełdowej spółki, objęte zapisami w wezwaniu złożonymi od 23 maja – z 23,75 zł do 20 zł. Ostatni kurs spółki we wtorek wyniósł 20,5 zł.

Cena akcji Trakcji poszła w dół czwartą sesję z rzędu, ustanawiając po raz kolejny historyczne minimum. (PAP Biznes)