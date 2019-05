Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy dostosowaniu bloku w Łagiszy do norm BAT



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Grupa Tauron zaoszczędzi ponad 100 mln zł przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), podała spółka. Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego przetestowania wprowadzenia nowych sorbentów do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej.

W czasie testów, mimo zastosowania węgla o wysokiej zawartości chloru, osiągnięto poziom emisji związków chloru w spalinach poniżej limitów wskazanych w BAT. Osiągnięcie tego celu umożliwi dalszą pracę bloku w sposób uzasadniony ekonomicznie, w tym skorzystanie z mechanizmu rynku mocy, podano.

"Mając na uwadze wyzwania płynące ze zbliżającego się terminu wdrożenia konkluzji BAT, w naszych elektrowniach zrealizowaliśmy szeroki, sześciomiesięczny program testów różnych addytywów. W elektrowni Łagisza przetestowaliśmy trzy rodzaje sorbentów. W wyniku testów potwierdziliśmy możliwość osiągnięcia wymogów BAT dotyczących emisji związków chloru bez konieczności budowy kosztownych instalacji odsiarczania i odchlorowania spalin. W konsekwencji projekt badawczo-rozwojowy o wartości 2 mln zł przyniesie ograniczenie nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 100 mln zł" - powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego testowano trzy rodzaje sorbentów - dwa oparte na związku wapnia i jeden zawierający związek sodu. Podczas testów dostarczone w postaci pyłu sorbenty, o zróżnicowanej granulacji, były wprowadzane do kanału spalin kotła fluidalnego bloku Elektrowni Łagisza, w miejscu optymalnym dla skutecznego przeprowadzenia oczekiwanych reakcji. W trakcie podawania sorbentów prowadzono szeroki zakres badań laboratoryjnych i pomiarów emisji w spalinach. Na ich podstawie możliwe było potwierdzenie skuteczności testowanej technologii, wskazano także.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT nakładają na duże obiekty energetycznego spalania restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, chlorowodoru, rtęci i fluorowodoru już od 2021 r., przypomniano.

"Tauron opracował szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ogłoszone w ubiegłym roku przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki. Modernizacja bloków jest również konieczna, by uczestniczyć od 2021 roku w rynku mocy. By ograniczyć nakłady finansowe na dostosowanie bloków węglowych do konkluzji BAT, od ubiegłego roku prowadzony jest program testów różnego rodzaju sorbentów w celu obniżenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Oprócz Elektrowni Łagisza, wtrysk sorbentów testowano także w mniejszej skali na blokach 50 MW Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Badano również możliwość ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez wtrysk płynnych dodatków katalitycznych na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia III" - czytamy dalej.

Zastosowanie sorbentów przy dostosowywaniu bloków konwencjonalnych do konkluzji BAT wpisane jest w Strategiczną Agendę Badawczą Grupy Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)