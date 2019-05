PSPA: Polska jednym z liderów UE pod względem elektrycznej floty w car sharingu



Kraków, 22.05.2019 (ISBnews) - Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem floty samochodów elektrycznych w car sharing, poinformował dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur.

"W Polsce jest aktualnie łącznie 5641 pojazdów elektrycznych i 668 stacji ładowania. To pokazuje, że jesteśmy na początku drogi do elektromobilności. Za to jesteśmy fenomenalnym rynkiem, jeśli chodzi o elektryczną flotę w car sharingu. W tym zakresie Polska to jeden z liderów w Europie. 25% elektrycznych samochodów w Polsce to pojazdy jeżdżące w usługach współdzielonych, w tym 500 w Warszawie, 200 we Wrocławiu. Teraz dołącza Kraków" - powiedział Mazur podczas prezentacji Uber Green - usługi przewozu samochodami elektrycznymi w Krakowie.

"Dzięki takim projektom, jak Uber Green Polska, możemy budować elektromobilność w Polsce i mamy potencjał, aby łączna flota samochodów elektrycznych w kraju wzrosła do szacunkowo 300 tys. samochodów w 2025" - dodał szef PSPA.

Uber wprowadza w Krakowie - jako pierwszym mieście w Polsce - pilotażową usługę Uber Green z dostępem w aplikacji do elektrycznych i zero-emisyjnych samochodów, poinformowała dyrektor Uber na region CEE Ilona Grzywińska - Lartigue. W trzy miesiące firma chce w ramach nowej usługi przewieźć 10 tys. osób.

(ISBnews)