WFS: 45% mieszkańców Mazowsza za budową CPK, 42% - przeciwko



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Już 92% mieszkańców województwa mazowieckiego słyszało o rządowych planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Jednak mieszkańcy województwa są podzieleni - blisko połowa z nich (45%) postrzega pomysł pozytywnie, przy 42% głosów przeciwnych, wynika z raportu Warszawskiego Forum Samorządowego (WFS) "Barometr lotniczy, czyli co mieszkańcy Mazowsza sądzą o CPK i lotnisku w Radomiu". Jednocześnie 69% mieszkańców Mazowsza ma negatywny stosunek do planów likwidacji Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, przy 15% zwolenników takiego rozwiązania.

"Odkąd Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekty budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i rozbudowy Portu Lotniczego w Radomiu, mieszkańcy Mazowsza żyją w niepewności co do kształtu rynku lotniczego w regionie. Budowa CPK przyczyni się bowiem prawdopodobnie do zamknięcia Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. A lotnisko to od lat doceniane jest przez mieszkańców za swoją dogodną lokalizację" - powiedział przewodniczący Warszawskiego Forum Samorządowego Grzegorz Gruchalski, cytowany w komunikacie.

Wśród mieszkańców województwa mazowieckiego wiedzę na temat projektu budowy CPK ma aż 92% badanych - jedynie 1% ankietowanych nie słyszał o projekcie. Większą znajomością rządowych planów wykazują się mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów (94%), niż pozostałych części Mazowsza (89%).

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy słyszeli o projekcie CPK, są podzieleni w ocenie rządowych planów. Blisko połowa ankietowanych (45%) postrzega plany pozytywnie, jednak przeciwników jest niewiele mniej (42%).

"Wyraźnie widoczna jest różnica głosów między mieszkańcami Warszawy i gmin ościennych a resztą województwa. Mieszkający w stolicy w większości nie popierają pomysłu utworzenia CPK w gminie Baranów - 51% jest przeciwne budowie nowego lotniska, a 35% jest za realizacją inwestycji. Z kolei 55% ankietowanych Mazowszan mieszkających poza aglomeracją warszawską ocenia projekt pozytywnie" - czytamy w raporcie.

Pośród badanych mieszkańców Mazowsza, którzy słyszeli o projekcie CPK, 69% ma negatywny stosunek do planów likwidacji Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (pomysł raczej źle ocenia 24% respondentów, a zdecydowanie źle – 45%).

"Grupa ankietowanych, która zdecydowanie dobrze postrzega zamknięcie stołecznego lotniska dla ruchu pasażerskiego, stanowi zaledwie 3% (raczej dobrze – 12%). Sceptyczny stosunek do wygaszenia lotniska na Okęciu jest szczególnie widoczny w aglomeracji warszawskiej. Zdecydowanie złą opinię na temat tych planów wyraża aż 56% mieszkańców, a 21% uważa pomysł za raczej zły (łącznie 78% głosów przeciwnych). Pozytywnie pomysł likwidacji lotniska ocenia co dziesiąty ankietowany" - czytamy dalej.

Mieszkańcy Mazowsza (bez Warszawy i sąsiednich powiatów) również nie zgadzają się z planami zamknięcia Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (60% przeciwników), a jedynie co piąty z nich ocenia możliwość likwidacji stołecznego lotniska pozytywnie.

Prezes Centrum Monitoringu Rozwoju Warszawy Cezary Holdenmajer zwraca uwagę, że lokalizacja lotniska jest kluczowa dla badanych warszawiaków, z których znaczna część podróżuje w sprawach biznesowych.

"Likwidacja lotniska na Okęciu odbierana jest jednoznacznie. Mieszkańcy stolicy nie chcą podróżować z lotnisk, które zlokalizowane są daleko od ich miejsca zamieszkania. Znaczna część podróży ma charakter biznesowy, a ich cechą jest mała elastyczność czasowa. A należy pamiętać, że Warszawa stała się biznesowym sercem dla Europy Środkowo-Wschodniej m.in. właśnie dzięki temu, że posiada tak dogodnie skomunikowane lotnisko" - podsumował Holdenmajer.

Badanie "Barometr lotniczy, czyli co mieszkańcy Mazowsza sądzą o CPK i lotnisku w Radomiu" zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w ramach współpracy z Warszawskim Forum Samorządowym na reprezentatywnej próbie 1 000 respondentów (500 - Warszawa i okolice, 500 - pozostała część Mazowsza). Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badanie przeprowadzono w maju 2019 r.

(ISBnews)